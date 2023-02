Il giallo della morte di Liliana Resinovich, la Procura di Trieste chiede l’archiaviazione del caso

La Procura di Trieste ha chiesto l'archiviazione sul caso di Liliana Resinovich, trovata morta il 5 gennaio di un anno fa nella boscaglia dell'ex ospedale psichiatrico e sparita di casa il 14 dicembre. La donna, come noto, era infilata in due sacchi neri delle immondizie e aveva la testa avvolta da due sacchetti di nylon.

Il pm Maddalena Chergia aveva aperto un fascicolo per sequestro di persona. Ora, a oltre un anno dalla scoperta del cadavere e concluse le indagini, la richiesta di archiviazione.

"L'attività investigativa si è protratta per oltre un anno - scrive in un comunicato il procuratore Antonio De Nicolo - ed è stata condotta senza risparmio di energie da parte della Squadra mobile della Questura di Trieste. Nulla è stato trascurato di ciò che poteva essere ragionevolmente intrapreso per giungere a una compiuta descrizione delle circostanze della scomparsa e per l'individuazione dei possibili reati commessi in suo danno".

All'esito dell'indagine, "la sola ricostruzione degli eventi consegnata dagli atti processuali, è quella dell'intenzionale allontanamento della signora Resinovich dalla sua abitazione e dall'altrettanto intenzionale decisione di porre fine alla propria vita". Lilly, insomma, si è suicidata. Queste le conclusioni a cui sono giunti gli inquirenti. Qui il comunicato della Procura di Trieste: