Litigio tra i clienti, uno scivola e sbatte la testa contro il balcone: bar chiuso per 15 giorni

Una discussione nata per futili motivi, poi il litigio e alla fine la chiusura del bar. La Questura di Pordenone ha disposto la sospensione dell’attività per il bar Tom Felix, in via General Cantore, dopo un litigio nato tra clienti, annebbiati dai fumi dell’alcol.

Tutto è successo giovedì scorso, 16 febbraio, quando due pattuglie sono intervenute per sedare una rissa nel locale. In quell’occasione, infatti, uno degli avventori è scivolato a terra e con il volto ha colpito lo spigolo del balcone, procurandosi una seria ferita alla testa.

La polizia ha accertato che la lite era stata causata dall’elevato tasso alcolico delle persone coinvolte e che gli esercenti del bar non avevano chiesto l’intervento delle forze dell’ordine e che già in passato si erano verificati analoghi episodi ingenerando nella popolazione un forte senso di insicurezza e allarme sociale, al punto tale che i cittadini evitano il passaggio di fronte al citato locale, per paura di spiacevoli incontri.

Sussistendo, quindi, i presupposti normativi previsti dall’art. 100 del T.U.L.P.S., il Questore della Provincia di Pordenone ha disposto la sospensione dell’attività del pubblico esercizio per un periodo di 15 giorni.