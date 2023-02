Udine, smantellato il chiosco di salumi e formaggi da 27 anni in via Zanon

Il chiosco in via Zanon a Udine dove per quasi 27 anni ha venduto salumi e formaggi lunedì mattina è stato rimosso. L’ha visto smantellare pezzo dopo pezzo per essere poi portato alla demolizione Fabiola Verona.

E al posto della struttura, dove per quasi tre decenni ha lavorato, è rimasto soltanto uno spazio vuoto. «Ho concluso la mia attività – racconta Fabiola –, ho 62 anni ed è arrivato il momento di andare in pensione.

Purtroppo non ho trovato alcun acquirente, ma visti i tempi di così grande incertezza, che riguardano anche il futuro del mercatino, è comprensibile».

Le mancherà non incontrare più i suoi tanti clienti a cui nel tempo si era affezionata, conoscendo ormai i loro gusti e le loro preferenze. Non scambiarci due chiacchiere, non confrontarsi con loro su quanto succedeva quotidianamente in città.

Ogni mattina Fabiola era presente nel mercatino di via Zanon, sfidando ogni condizione meteo. Spinta dall’entusiasmo e dalla passione che anima chi ama il proprio mestiere.

In origine il chiosco era ospitato in piazza San Giacomo, dove ha aperto nel secondo dopoguerra («il fondatore fu Tranquillo Piccinin nel 1950» ricorda Fabiola).

In via Zanon è stato poi trasferito nel 1991, anno al quale risale anche la realizzazione della struttura che venne poi rilevata da Fabiola nel 1996.

Per la commerciante è dunque arrivato il momento della pensione. Purtroppo non ha trovato nessuno a cui lasciare il testimone della sua attività.

Nessuno, infatti, si è fatto avanti per rilevarla. Per questo non c’era alternativa allo smantellamento e alla demolizione del chiosco.

«Non so se per i commercianti che per anni hanno operato in quest’area ci saranno dei vantaggi quando saranno pubblicati i bandi e ci saranno i lavori per la riqualificazione del mercatino – aggiunge Fabiola –. Comprendo le difficoltà nel voler investire in una attività».

Non è riuscita a salutare tutti i clienti prima di chiudere definitivamente il chiosco. «Mi mancheranno molto tutti i miei clienti con i quali si era instaurato un legame davvero molto forte» conclude.