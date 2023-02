Giornata internazionale della lingua madre, friulano protagonista in Europa

"Io amo la mia lingua". È questo fil rouge individuato quest'anno dal Network to Promote Linguistic Diversity per celebrare la Giornata internazionale della lingua madre, il 21 febbraio. Come di consueto l'Npld ha chiamato a raccolta i partner locali affinché individuassero la persona meglio capace di esprimere questo sentimento. L’Agenzia regionale per la lingua friulana – Arlef – ha indicato la giovanissima Matilde Fadi, 15enne di Bordano.

01:37