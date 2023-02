I vigili del fuoco di Pordenone rientrano dalla Turchia: “Tanta devastazione, sembra una guerra”

PORDENONE. “Mi porto negli occhi tanta devastazione, lo scenario era simile a quello di una guerra. Dall’altro lato, mi rimane il lavoro effettuato con le persone sul posto: essendo dislocato fuori dal team italiano, ho operato principalmente con squadre turche. Questo aspetto dell’intervento, umanamente, è stato molto bello”.

Marco Borrello, 33enne orvietano, è uno dei vigili del fuoco che ha partecipato ai soccorsi post terremoto in Turchia: faceva parte della squadra che ha ritrovato il corpo senza vita di Angelo Zen, il 60enne veneto, consulente orafo, unica vittima italiana del sisma.

Pordenone, il racconto dei vigili del fuoco al rientro dalla Turchia

Borrello, in servizio da tre anni al comando di Pordenone, ha operato nella città turca di Kahramanmaraş, una delle più colpite dal terribile terremoto, in particolare nelle ricerche tra le macerie dell’hotel Safron, dove alloggiava Zen. Ha fatto parte di una delle squadre Usar, gruppi speciali, a carattere internazionale, che operano in contesti conseguenti a eventi particolarmente gravi. Zen, ritrovato nella stanza 211, è una delle cinque vittime individuate dal team in cui c’era anche Borrello, che si è occupato della predisposizione della planimetria e della raccolta di informazioni per restringere l’area di ricerca, per poi scavare tra le macerie.

Un lavoro ininterrotto, 24 ore su 24, quello delle squadre di soccorso, tra le macerie e con il rischio di nuove scosse. “Il nostro obiettivo era trovare il nostro connazionale, dare sollievo alla famiglia - racconta il vigile del fuoco -. Ci siamo ritrovati a operare in un’area occupata da tonnellate di macerie: parliamo di un hotel di otto piani. E’ stato molto difficile”.

Borrelo, quindi, spiega: “Ho da prima realizzato una planimetria, ovviamente non come quelle che siamo abituati a vedere, bensì calibrata sullo scenario post sisma. Contestualmente, ho collaborato alla raccolta di informazioni, dai familiari e dalle persone presenti sul posto; il tutto elaborando un’analisi basata sulla dinamica di crollo, nello specifico un crollo “su sé stesso”.

Quindi, una volta ristretta l’area, abbiamo iniziato a scavare tra le macerie”. Nel corso di una conferenza stampa organizzata al comando, il comandante provinciale dei vigili del fuoco, Matteo Carretto, ha sottolineato l’importanza dei team Usar, evidenziando il grande lavoro di addestramento cui sono chiamati i pompieri.

Tutti i vigili del fuoco sono in grado di operare in un team Usar, Borrelo può farlo anche in una squadra Usam Medium, che presuppone un livello di preparazione superiore.