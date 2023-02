Con la bici contro un furgone: ciclista in gravi condizioni

PORDENONE. Grave incidente stradale a Pordenone, in via Penne Nere, dove nella mattinata di oggi, mercoledì 22 febbraio, un furgone ha investito una bicicletta.

Il conducente della bici, a seguito dei traumi riportati nella collisione, è stato ricoverato in gravi condizioni al vicino pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria degli Angeli. Sul posto personale del 118 e agenti della polizia locale per i rilievi di legge.

Per cause al vaglio della polizia locale di Pordenone sempre oggi, verso le 10, due auto si sono urtate al trafficato incrocio di largo San Giovanni.

La conducente e la passeggera di uno dei due veicoli, rimaste ferite in modo lieve, sono state ricoverate in ospedale. Sul posto, oltre a vigili e personale medico e infermieristico del 118, anche i vigili del fuoco del comando provinciale per la messa in sicurezza dei mezzi.