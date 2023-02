Non lascia entrare gli operatori del 118, dà in escandescenza e si barrica in casa: accorrono i carabinieri

I carabinieri nel pomeriggio di mercoledì 22 febbraio sono intervenuti in forze a Reana del Rojale, dove un uomo, per motivi che non sono stati ancora resi noti, si è barricato in casa dopo aver dato in escandescenza.

Numerose le pattuglie dell’Arma accorse sul posto. I militari hanno messo in campo anche un drone e, oltre a cercare di stabilire un contatto con la persona, hanno monitorato la situazione.

Presenti sul posto anche il personale del 118 – con ambulanza e automedica –, gli operatori della Croce rossa e gli agenti della polizia di Stato.

Secondo una prima, e ancora parziale, ricostruzione dei fatti, tutto è cominciato attorno alle 14.30 quando in una villetta della frazione di Ribis sono arrivati gli operatori del 118 che, però, non hanno potuto entrare a causa dell’opposizione dell’uomo, un trentaduenne, che sembrava anche impugnare un oggetto.

I soccorritori hanno quindi dovuto attendere l’arrivo dei carabinieri. I militari hanno dapprima fatto uscire alcuni dei familiari e poi, con l’aiuto del mediatore – figura che all’interno dell’Arma si occupa appunto di ricercare una composizione e un dialogo nelle situazioni più delicate – hanno cercato di capire che cosa stesse succedendo all’interno dell’abitazione. Nel tardo pomeriggio 118 e carabinieri erano ancora impegnati a Ribis.