Costi delle materie prime e bollette alle stelle: anche in Fvg la pallina di gelato sarà più cara

Tra febbraio e marzo riparte la stagione delle gelaterie artigianali. I consumatori, però, anche in questo caso devono fare i conti con l’aumento dei prezzi.Il caro energia sommato all’incremento del costo delle materie prime non ha lasciato scelta ai gelatai nostrani, che in Fvg raggiungono numeri significativi, con 332 aziende e 1.300 addetti. «Le gelaterie artigianali come le nostre – afferma Giancarlo Timballo, dell’omonima gelateria di via Cividale – fanno ul listino a inizio stagione, solitamente tra febbraio e marzo, che poi resta valido fino al termine dell’annata.

