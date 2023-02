L'energia senza età di nonna Lilia Battigelli: a 105 anni non ha smesso di leggere e cantare

Canta, legge il giornale e i buoni libri. Sono i segreti della longevità di Lilia Battigelli, ex maestra d’asilo di Martignacco che ha da poco spento 105 candeline. Un traguardo festeggiato insieme ad amici e parenti, per quattro giorni consecutivi. "Se sono passati veloci? Gli anni corrono, corrono, ma nessun rimpianto, non so se vorrei tornare giovane perchè non erano stati anni facili quelli, ho visto anche cose brutte, come la guerra, e i brutti ricordi restano, anche più di quelli belli". Nata a Majano nel 1918 era la quinta figlia di Domenica e Giusto, casalinga e fornaio tuttofare. Fin da bambina dimostra di avere passione e talento per la musica e, appena tredicenne, con l’aiuto del parroco, impara a suonare l’armonium della chiesa. Ora la sua gioia sono i nipoti: "E' bello quando passano a trovarmi". (videoproduzioni Petrussi)

03:55