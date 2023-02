Due auto si scontrano, una finisce nel fosso e l’altra contro la recinzione di una casa: due feriti

AZZANO DECIMO. E’ di due feriti il bilancio di un incidente stradale accaduto nella serata di giovedì 23 febbraio a Corva di Azzano Decimo, in via Tiezzo, sulla strada regionale 251.

La dinamica è al vaglio dei carabinieri della stazione di Azzano Decimo, che hanno effettuato i rilievi.

A scontrarsi sono state una Hyundai I20, condotta da D.P., 31 anni, di Roveredo in Piano, e una Mini Cooper, al volante della quale si trovava I.C., 35 anni, di Fiume Veneto.

A seguito dell’impatto uno dei due veicoli è finito nel fossato mentre l’altro ha terminato la sua corsa contro la recinzione di un’abitazione.



Ad avere la peggio è stato il più giovane degli automobilisti, portato in ospedale in condizioni serie, ma non in pericolo di vita. Il trentunenne era appena uscito dalla fabbrica di macchine industriali in cui lavora, mentre il trentacinquenne stava andando alla piscina di Pordenone.



Sul posto, con i militari dell’Arma, tre ambulanze del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di San Vito al Tagliamento.

La strada è rimasta chiusa per oltre un’ora prima per permettere i soccorsi, poi i rilievi e la rimozione dei mezzi incidentati.