la testimonianza

Investe 90 mila euro in criptovalute e perde tutto, il racconto del dentista truffato: «Sono entrato con il passaparola di amici»

Il titolare di uno studio ha investito 90 mila euro con la società che non paga più. «Entrato con il passaparola di amici. Non so se riuscirò a rivedere il mio denaro»