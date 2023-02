Il campione di boxe che alleva gli asini a Rive d'Arcano: «Il mio sogno è curare gli animali»

Studiava per diventare geometra. E, intanto, tirava di boxe, una passione che gli era valsa il titolo italiano della categoria “72 Kg” e il soprannome di “Manute”. Un talento naturale quello di Luca Lanfrit, al quale il gancio destro sembrava voler spalancare le porte del futuro. A farlo, invece, fu il muso peloso di Benito un asinello ricevuto in dono dai genitori con il quale divise tante giornate uggiose. La sua passione per i somari e per la loro indole docile e affettuosa esplose quando fu il momento di scegliere cosa avrebbe fatto da grande. Non ci ha pensato a lungo il 25enne di Coseano che con la 24enne venzonese Debora Valent, compagna nella vita e nel lavoro, ha messo in piedi “Gli asini di Manute”, una piccola azienda agricola in via Col Roncone a Rive D’Arcano incentrata sull’allevamento di 27 asini e sulla produzione di alcuni prodotti a base di latte d’asina. Tutto è partito quasi per caso nel 2017, quando Luca ha appreso che c’era una stalla dismessa in vendita a Rive D’Arcano.

