Ferito al capo durante le operazioni di scarico da un camion, è grave

POLCENIGO. Infortunio sul lavoro, poco dopo le 16 di venerdì 24 febbraio, a Polcenigo, nel piazzale esterno della Montaggi industriali Compass, in zona industriale. Un uomo è stato soccorso per le ferite riportate, secondo le prime informazioni, a seguito di un infortunio sul lavoro durante le operazioni di scarico di un mezzo meccanico da un bilico.

Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Sacile, l’uomo è stato colpito alla testa da un oggetto e ha perso conoscenza.

Le persone che si trovano con lui in quel momento hanno chiamato subito il numero unico di emergenza Nue112 e gli operatori di questa sala hanno trasferito la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'automedica, mentre l'elisoccorso non ha potuto raggiungere Polcenigo per le condizioni meteo avverse.

L'uomo è stato soccorso ed è stato trasportato a sirene all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone in codice rosso. Sul posto anche i vigili del fuoco.