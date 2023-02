Ferito nell’auto che va a sbattere contro il guardrail

Incidente stradale all’alba di venerdì 24 febbraio, verso le 6.30, lungo l’autostrada A23, tra il casello di Palmanova e quello di Udine Sud.

All’incirca all’altezza dell’abitato di Santa Maria la Longa, un’auto è andata a sbattere contro il guard-rail senza coinvolgere altri veicoli, almeno stando a quanto è stato finora appurato dagli agenti della Sottosezione di Palmanova della polizia stradale.

L’automobilista, un uomo sulla sessantina residente in Friuli, è rimasto ferito, fortunatamente in modo non grave. È stato soccorso dal personale sanitario e accompagnato all’ospedale di Palmanova.