Musica ed eventi: ecco cosa fare in regione nel week-end

Ultimo fine settimana di febbraio con gli appuntamenti culturali della nostra regione, ne segnaliamo una selezione.

La musica è protagonista con lo spettacolo del Circuito Erti 50 anni dall’uscita di the Dark Side of the Moon dei Pink Floyd. Il concerto dei Pink Planet, cover band udinese è in scena sabato 25 febbraio, al Teatro Italia di Pontebba, alle 21.

Una colonna sonora originalissima, situazioni surreali ma anche tanta poesia: sono questi i tratti distintivi di Supermarket – a modern musical tragedy, spettacolo diretto da Gipo Gurrado (autore anche del libretto, delle musiche e della drammaturgia insieme a Livia Castiglioni) in scena al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, per la rassegna Tempi Unici, sabato 25 febbraio con un doppio spettacolo, alle 18 e alle 21.

Sempre sabato sera, (in esclusiva regionale al Teatro Verdi di Pordenone, alle 20.30 si accenderanno le magie della storica compagnia dei Mummenschanz, con “Mummenschanz – 50 years”.

Sarà il “teatro del cibo” al centro del terz’ultimo appuntamento della rassegna “Fila a teatro Ragazzi” in agenda domenica 26 febbraio, al teatro comunale di Zoppola, con inizio alle 16.30. Sul palco la compagnia veneta Le Strologhe per raccontare il cibo in modo originale con Carla Taglietti e Valentina Turrini, autrici e attrici di “Storie da mangiare”.

Secondo appuntamento al Teatro Candoni di Tolmezzo con Piccolipalchi, la rassegna teatrale per le famiglie curata da Ert. Per i bambini dai 6 anni in su, domenica 26, alle 17, “Le canzoni di Rodari” prodotto da Kosmocomico Teatro – Teatro del Buratto. Scritto, diretto ed interpretato da Valentino Dragano che ne firma anche le scenografie.

Cumbinìn, il nuovo spettacolo firmato dal Teatro Incerto e Martina Delpiccolo, è domenica 26, alle 20.45, a San Vito al Tagliamento per il Circuito Ert.

Domenica giornata virtuale ai Colonos di Villacaccia di Lestizza per il sesto appuntamento di “In File 2023”, la rassegna ideata dall’Associazione culturale Colonos, sotto la direzione artistica di Federico Rossi e quella scientifica di Angelo Floramo.

L’intera giornata è dedicata a “33/16 Serie VR” di Marco Fabbro e Enrico Maso”. Proiezione immersiva nella Realtà virtuale (a turno). L’evento è riservato ai soci, con prenotazione su Eventbrite e partecipazione gratuita.

Terzo appuntamento di MusicaInsieme 2023, a cura dei maestri Franco Calabretto ed Eddi De Nadai. Appuntamento domenica 26, nell’Auditorium della Casa dello Studente Antonio Zanussi Pordenone, alle 11, con la Lezione Concerto del vincitore del Premio Musicainsieme Pordenone 2022: il giovane sassofonista Elia Sorchiotti, che si esibirà in Duo con il pianista Tome Kostovski. Ingresso gratuito.

Tornano sabato le letture itineranti nelle librerie di Udine per la rassegna “Anteprima dedica 2023 a Maylis de Kerangal”. Dalle 17, promosso in collaborazione con Librerie in Comune, andrà “in scena” il reading in movimento “Riti di passaggio”, tratto dai libri della scrittrice francese protagonista del prossimo festival Dedica. A cura di Andrea Visentin, con Carlotta Del Bianco e l’accompagnamento musicale di Jacopo Casadio.

Domenica, dalle 9.30, concerto dei finalisti della 14edima edizione del concorso promosso dalla Fondazione “Pia Baschiera – Arrigo Tallon” , nella Sala Somsi di Pordenone. Quest’anno il concorso è dedicato a pianoforte e strumenti ad arco.

Al teatro Nuovo Giovanni da Udine appuntamento domenica per il nuovo ciclo delle appassionanti Lezioni di Storia, “Le opere dell’uomo”. Ospite sul palcoscenico, alle 11, è questa volta il giornalista, storico e scrittore Alessandro Marzo Magno per una lectio su piazza San Marco.

Il ciclo Lezioni di Storia “Le opere dell’uomo” è ideato dagli Editori Laterza e organizzato in collaborazione con il Teatro Nuovo Giovanni da Udine e con la media partnership del “Messaggero Veneto”.

Infine, dopo il grande successo del doppio sold-out nella sua Bassano del Grappa, il bonsoir! – Michielin10 a teatro di Francesca Michielin arriva, sabato 25, all’Auditorium Concordia di Pordenone già tutto-esaurito.