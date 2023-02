L’inchiesta

Braccianti sfruttati e trattati come schiavi, in Friuli c’erano due dormitori: ecco cosa succedeva

Dopo un’estenuante giornata lavorativa, venivano «chiusi a chiave» in strutture che si trovano a Torviscosa in via dei Molini e a Bicinicco in via Nazionale

Anna Rosso