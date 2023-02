Cade con lo skateboard e batte la testa sull’asfalto: giovane finisce in ospedale

CODROIPO. Un ragazzo di 25 anni è stato soccorso nel pomeriggio di sabato 25 febbraio dopo essere caduto con uno skateboard, in strada, in prossimità dell’area dei campetti sportivi a Codroipo.

Il giovane, secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, è rovinato sull’asfalto riportando un trauma al capo.

Gli infermieri della Centrale Sores di Palmanova hanno inviato subito sul posto un’ambulanza proveniente da Codroipo e si è alzato anche l’elisoccorso.

Il giovane è stato stabilizzato dagli operatori sanitari e quindi trasportato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con l’ambulanza con il medico dell’elisoccorso a bordo, in condizioni serie, comunque stabile. Non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine.