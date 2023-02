Si dimettono sette consiglieri, decade il sindaco di San Vito al Torre

Dalle 11.30 di sabato 25 febbraio, il Comune di San Vito al Torre non ha più una maggioranza: con le dimissioni di sette consiglieri comunali, il sindaco Doretta Cettolo è decaduto.

A dimettersi sono stati per la maggioranza Fabrizio De Marco, Nicola Panese, e Maurizio Silvestri; per la minoranza Riccardo Milan, Maida Sclauzero, Stefania Zuttion e Gabriele Zanin.

Le dimissioni dei consiglieri di maggioranza sono state motivate, da quanto si è appreso, dal fatto che è venuto meno il rapporto di fiducia tra sindaco e consiglieri.

Per la minoranza, sarebbero invece venute meno le condizioni per governare «essendo da tempo il Comune – è stato rimarcato – in una fase di stallo».