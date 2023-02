Sorpresi ubriachi alla guida dell’auto, cinque denunciati

Tre persone sono state denunciate dai carabinieri per guida in stato di ebbrezza durante una serie di controlli effettuati dai militari dell'Arma. Nella Bassa friulana, a Ronchis, un uomo di 42 anni è stato fermato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Latisana, attorno alle 22.30 di venerdì 24 febbraio, per un controllo. Il quarantaduenne stava guidando l'automobile con un tasso alcolemico di 2.62 grammi/litro.

A San Giorgio di Nogaro, nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 febbraio, poco dopo le 4.30, il conducente di una vettura, un 42enne del posto, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza in quanto aveva un tasso alcolemico pari a 1.44 g/l. A Verzegnis, i carabinieri di Forni di Sopra hanno fermati un uomo di 63 anni che stava guidando ubriaco. Aveva un tasso alcolemico di 1.68 g/l.

Nel pomeriggio di venerdì 24 gennaio, la Compagnia carabinieri di Sacile ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei furti in abitazione e al controllo della circolazione stradale.

Il servizio ha visto coinvolte le Stazioni di Aviano, Polcenigo, Prata di Pordenone, Sacile e Fontanafredda e ha interessato i comuni di Sacile, Brugnera, Polcenigo, Budoia, Aviano, San Quirino, Roveredo in Piano, Fontanafredda, Prata di Pordenone e Pasiano.

Durante il servizio sono stati controllati 69 veicoli, identificate 76 persone, elevate 4 sanzioni al codice della strada con ritiro di una patente di guida. Sono stati effettuati diversi posti di controllo nelle arterie più trafficate dei citati comuni, nonché perlustrazioni sia nei centri abitati che nelle aree rurali.

Nel corso del servizio, i carabinieri hanno deferito in stato di libertà per guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche un 35enne di Pordenone, il quale, controllato sulla Sp 35 “Opirtergina” a bordo della propria autovettura, è risultato positivo all’accertamento con l’etilometro, con valori oltre soglia penale. La patente guida è stata ritirata e il mezzo affidato a un conoscente.

Stessa sorte è accaduta alla patente di una 57enne di Porcia controllata a Fontanafredda, dopo che gli accertamenti etilometrici hanno rilevato limiti oltre soglia penale. Il veicolo della donna – in questo caso – è stato sottoposto a fermo amministrativo.

A Fontanafredda, inoltre, un giovane è stato segnalato alla Prefettura di Pordenone per uso personale di sostanze stupefacenti visto che, durante un controllo, è stato trovato in possesso di due dosi di eroina per uso personale.