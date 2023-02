Depositate le liste della Lega: «Puntiamo ai giovani»

Anche la Lega ha depositato i suoi candidati che correranno per le prossime regionali a sostegno del presidente Fedriga. In via Sabbadini, a Udine, sono arrivati Barbara Zilli, Marco Dreosto e Mauro Bordin. Si tratta, come spiega l’assessore regionale al Bilancio Zilli, di una rosa di nomi che «costruita con un’attenzione particolare a tutti i settori della società e della comunità. Siamo soddisfatti perché ci sono molti giovani, una spinta per far crescere ulteriormente il movimento».

00:30