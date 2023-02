Elezioni regionali in Fvg: Fedriga consegna la sua lista

È arrivato a Udine anche il presidente del Regione, Massimiliano Fedriga, per depositare la sua lista personale. Il governatore, che ha deciso di correre per un secondo mandato e che è il nome espresso dal centrodestra, si è detto emozionato: «Grande partecipazione da parte dei cittadini che ci hanno aiutato a presentare tutta la documentazione». Nessun pronostico per il presidente uscente: «Mi auguro solo una grande partecipazione alle urne dei cittadini che, spero, ci diano ancora fiducia come cinque anni fa»

