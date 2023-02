Elezioni regionali in Fvg: Slovenska Skupnost la prima a presentare le candidature

Sono stati i rappresentati di Slovenska Skupnost, l’Unione slovena che appoggerà la candidatura di Massimo Moretuzzo, attuale capogruppo del Patto per l’Autonomia in consiglio regionale, i primi a presentarsi nella sede della Regione a Udine per depositare le loro candidature per le elezioni regionali. «Siamo il partito più vecchio e con più tradizione in Friuli Venezia Giulia», ha dichiarato il segretario Igor Gabrovec. «Avevamo lo stesso nome e lo stesso simbolo già nella prima legislatura regionale. Quindi abbiamo continuità e radici forti». In vista del voto di domenica 2 aprile (dalle 7 alle 23) e lunedì 3 aprile (dalle 7 alle 15), quando i cittadini del Fvg torneranno alle urbe per l’elezione del presidente della Regione e per il rinnovo del Consiglio regionale, oltre che per 24 comuni, le candidature devono essere depositate a Udine, presso la sede della Regione, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del 25 febbraio e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del 26 febbraio. Per le elezioni comunali le candidature devono essere depositate, presso le segreterie dei comuni, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di lunedì 27 febbraio e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di martedì 28 febbraio

