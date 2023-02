FdI ha depositato le candidature, Rizzetto cancella le polemiche: «Nessuna esclusione»

Pratiche espletate anche per Fratelli d’Italia la cui delegazione, guidata dall’onorevole Walter Rizzetto, ha depositato nella mattinata di sabato 25 febbraio le proprie candidature per le elezioni regionali, dove appoggeranno la candidatura di Massimiliano Fedriga. «Settimana movimentata? Penso che sia normale in un partito che è cresciuto moltissimo negli ultimi anni, un partito cresciuto in modo strutturale: è chiaro che tutti vogliono provarci ed è giusto che sia così – le parole di Rizzetto -. Fratelli d’Italia è ormai un brand che funziona, e molto bene, grazie al nostro presidente del Consiglio e grazie anche a quello che è stato tutto un lavoro dei nostri militanti e delle persone che ci hanno seguito in questi anni. Per questo è normale che le nostre liste siano state abbastanza contese, politicamente ci sta, ma abbiamo raggiunto secondo me un ottimo compromesso in tutte e 5 le circoscrizioni: sono estremamente soddisfaatto del nostro lavoro. Non voglio parlare di esclusioni: la politica, per chi la segue e la fa in modo intelligente, giusto e onesto offre delle occasioni e vuole essere un messaggio rassicurante: tutte le persone che si stanno impegnando in Fdi riceveranno le proprie soddisfazioni. Con questo non voglio ovviamente parlare di posti, posizioni e poltrone, parlo di soddisfazioni politiche. Marchetti? Penso che sia una persona che politicamente ragiona molto bene e penso che abbia fatto bene il sindaco. Comunque con lui ci vedremo nelle prossime ore»

02:03