Le liste del Patto per l'Autonomia puntano sui giovani: "Orgogliosi dei nostri millenials"

Sono state depositate anche le candidature di Patto per l’Autonomia. A consegnarle la presidente Elisabetta Basso: «Tra i nostri candidati ci sono due giovanissimi, due millennials, candidati a Gorizia e a Udine». I due ragazzi, come spiega la rappresentante del Patto, sono la prova che il partito vuole spingere sul territorio per portare innovazione: «Siamo orgogliosi di averli con noi con la speranza che questo sia d’esempio per altri ragazzi»

01:07