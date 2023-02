Liste presentate, il segretario dem Renzo Liva: "Puntiamo sui giovani e sulle donne"

Anche il Partito democratico ha presentato nella sede della Regione a Udine le liste che sosterranno Massimo Moretuzzo nella corsa alla presidenza del Friuli Venezia Giulia. Nella giornata di domani, domenica 26 febbraio, si vota invece per eleggere il segretario nazionale dei dem con la doppia sfida tra Stefano Bonaccini e Elly Schlein. "Abbiamo presentato le liste in tutte e 5 le circoscrizioni, 47 candidati: un bel risultato, comincia ufficialmente la corsa per le Regionali - il commento di Renzo Liva, segretario regionale del Partito democratico. I giovani nelle nostre liste? Sia dal punto di vista anagrafico che di genere abbiamo cercato di caratterizzare le nostre liste e i territori hanno risposto"

00:51