Open Sinistra Fvg, Honsell non si nasconde: "Nella gente c'è più distacco verso la politica"

Tra le forze del centrosinistra che sostengono la candidatura a presidente del Fvg di Moretuzzo anche Open Fvg ha depositato le sue candidature per le elezioni regionali. A Udine la delegazione era guidata da Furio Honsell che pur non nascondendo «grande soddisfazione perchè nel raccogliere queste candidature ho notato apprezzamento per quello che Open Sinistra Fvg ha fatto in questi 5 anni» ammette anche che la disaffezione dei cittadini verso la politica «l'abbiamo notata pure noi. Per carità, c’è ancora disponibilità a seguire determinati progetti ma non c’è più quello slancio che poteva esserci, ad esempio, una decina di anni fa».

