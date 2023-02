Maltempo in Friuli, forte vento nella notte: alberi e pali a terra, danni nella Bassa e nell’Isontino

Danni in Friuli, nella notte tra sabato 25 e domenica 26 febbraio, causati dal forte vento preannunciato da una allerta meteo gialla diramata nella giornata di sabato 25 dalla Protezione civile Fvg.

Si sono registrate raffiche comprese tra i 50 e 72 km all'ora nella zona dell'Isontino e in area Giuliana.

Vento forte anche in vetta fino a 40 km orari.

Sono state 30 le chiamate pervenute al Numero unico di emergenza Nue112 per richieste di soccorso tecnico riconducibili al forte vento per alberi e pali caduti su strada, per tettoie e recinzioni crollate, per gru, impalcature, imposte e grondaie pericolanti, per barriere “new jersey” e transenne rovesciate e per cassonetti in strada: