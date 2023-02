“Art is in the land”, Palmanova Village diventa galleria d’arte a cielo aperto

Si è concluso il lavoro artistico di “Art is in the Land”, il progetto interdisciplinare di rigenerazione ambientale che ha cambiato volto al Palmanova Village, uno dei 5 Villaggi della collezione Land of Fashion.

Grazie ad interventi di Environmental Art, Physical Branding e Lighting Design, Palmanova Village è diventato una vera e propria galleria d’arte a cielo aperto: una trasformazione che rafforza il nuovo posizionamento del marchio e anticipa il restyling architettonico del Villaggio. Sono partiti, infatti, i lavori che rinnoveranno completamente lo spazio dell’info point, trasformandolo in un vero e proprio luogo di accoglienza, di informazione e di cura del cliente che potrà così immergersi da subito nell’esperienza del Villaggio.

Saranno realizzate anche le nuove toilette a servizio dell’ingresso principale, l’armonizzazione dei portici lungo le strade pedonali del Village e sarà rinnovato l’arredo urbano degli esterni. Spirito rivoluzionario, unicità e ribellione sono invece i valori cardine del progetto “Art is in the Land”: il maestro internazionale della Street Art, Geometric Bang ha dato forma ad un racconto sulle pareti e sulle facciate di Palmanova Village con enormi dipinti, elementi tridimensionali e anche elementi luminosi di lighting design che cambiano la luce del Villaggio, emozionando ogni visitatore.

L’idea creativa dei dipinti fa del passato, del presente e del futuro di Palmanova, l’inconfondibile città-fortezza a forma di stella, un racconto che prende vita sulle pareti di Palmanova Village, capace di oltrepassare i confini spazio temporali. “L’unicità è la ribellione di oggi” è il messaggio che ha fatto da spirito guida nei mesi che hanno preceduto e accompagnato i lavori, attraverso un inno all’unicità del territorio del Friuli Venezia Giulia ed in particolare alla città di Palmanova, unica per storia, forma, riconoscibilità e immaginario.

“Si tratta di un progetto che ha avuto un immediato riscontro sul numero di visitatori del Villaggio e sulle performance di vendita degli store – commenta Domenico Casagrande, Direttore di Palmanova Village –. Sono infatti molti i nuovi clienti che, attratti dai grandissimi e colorati murales, sono accorsi al Villaggio per fruire live dell’opera d’arte ed essere i protagonisti di un’esperienza dinamica ed immersiva”.

Sono davvero positivi, infatti, i dati dei flussi turistici in arrivo al Palmanova Village per l’ultima parte del 2022 e l’inizio del 2023: gli arrivi più consistenti si registrano in particolare da Austria, Germania, Croazia e Slovenia con numeri che si attestano sopra a quelli pre-pandemia per i paesi germanofoni.

“Palmanova Village – sottolinea Benedetta Conticelli, Ceo di Land of Fashion Outlet Management che gestisce la collezione dei cinque Villaggi in Italia, tra cui Palmanova Village - già punto di riferimento per lo shopping nella regione, diventa un’opera d’arte inedita fruibile da tutti, rafforzando così il proprio posizionamento di destinazione turistica strategica per l’intero territorio nazionale e non solo, accogliendo nuovi ospiti e offrendo loro un’esperienza unica, emozionante ed immersiva”.

Il coordinamento del progetto artistico nella sua totalità è stato affidato ad Artlane, il collettivo della società di progettazione Lombardini22 che usa l’arte per comunicare.