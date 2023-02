Ferito al naso mentre sistema il fucile subacqueo: 32enne trasportato in ospedale

TAVAGNACCO. Stava armeggiando con il suo fucile subacqueo quando, presumibilmente per una disattenzione, ha premuto il grilletto. A rimanere ferito in un incidente domestico è stato un 32enne residente a Tavagnacco.

Mentre l’uomo stava sistemando il fucile da sub di sua proprietà, all’improvviso è partita una carica ad aria compressa e il contraccolpo dell’arma e ha colpito il 32enne al volto, ferendolo al naso. Fortunatamente non era stato caricato l’arpione nell’arma.

È successo nella giornata di martedì 28 febbraio, in un’abitazione di via Marconi, dove sono intervenuti anche i carabinieri del Radiomobile di Udine per accertare le cause dell’incidente.

A dare l'allarme, chiamando il numero di emergenza Nue112, sono state alcune persone che si trovavano sul posto con il 32enne. Gli operatori della Sores Fvg hanno inviato sul posto un’ambulanza e l’automedica. Le equipe sanitarie, dopo le prime cure prestate sul posto, hanno preso in carico il ferito, disponendone il trasporto all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.