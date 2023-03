Controlli con i cani antidroga a Pordenone: un arresto e otto persone denunciate

PORDENONE. Un arresto e otto persone denunciate. È il bilancio delle operazioni svolte nella mattinata di mercoledì primo marzo dalla Compagnia dei carabinieri di Pordenone, nell’ambito di servizi rivolti alla prevenzione dei reati contro la persona, al controllo dei luoghi di aggregazione giovanile e alla sicurezza stradale, ha dato corso a un servizio coordinato di controllo straordinario del territorio.

Pordenone, centro al setaccio dei carabinieri dopo le aggressioni dei giorni scorsi

I controlli, che hanno visto impegnati i militari delle Stazioni carabinieri di Pordenone, Cordenons, Azzano Decimo, Casarsa della Delizia, San Vito al Tagliamento, della sezione operativa e sezione Radiomobile del dipendente Nor, con l’ausilio di militari dei Reparti speciali (Nas di Udine, Nil di Pordenone e l’unità cinofila del Nucleo cinofili di Torreglia, Padova).

Coinvolti complessivamente 25 militari e il cane antidroga “Garwin”, si sono svolti anche a piedi, esclusivamente nell’ambito del capoluogo e più precisamente nei parchi Querini e San Valentino, nei pressi dell’autostazione e della stazione ferroviaria, oltre che in piazza XX settembre, con ulteriori posti di controllo effettuati nelle principali vie di accesso al centro di Pordenone e nelle zone adiacenti al centro direzionale Galvani, comunemente chiamato “Bronx”.

Le attività, coordinate dalla Centrale operativa del Comando provinciale di Pordenone erano tese ad identificare soggetti d’interesse operativo transitanti nei pressi di stazioni ferroviarie, stazioni delle autocorriere, svincoli autostradali e nonché zone urbane ad alta densità abitativa ricadenti nel capoluogo.

Tali operazioni hanno consentito, come anticipato, di trarre in arresto G. L., classe 1972, residente a San Vito al Tagliamento, in quanto destinatario di un ordine di carcerazione della Procura di Udine per 10 mesi di reclusione per lesioni personali aggravate commesse nel febbraio 2018 a San Vito al Tagliamento, nei confronti della convivente.

Deferiti in stato di libertà 4 cittadini italiani, 2 cittadini italiani per guida in stato di ebbrezza, un cittadino afghano per violazione del divieto di ritorno nel Comune di Pordenone e un cittadino pakistano per rifiuto di fornire le generalità;

Nell’ambito dell’attività dei carabinieri sono stati anche controllati due esercizi pubblici, con sanzioni amministrative per un ammontare di diverse migliaia di euro, nonchè 37 automezzi, con l’identificazione di 63 persone e due contravvenzioni, ritirate 2 patenti di guida e sottoposto a fermo amministrativo un automezzo.

I controlli di mercoledì primo marzo da parte del Comando provinciale carabinieri di Pordenone fanno parte di un piano di intensificazione della presenza delle forze dell’ordine nel centro urbano, come da direttiva prefettizia, al fine di aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini nei luoghi di maggiore aggregazione giovanile e nelle zone centrali del capoluogo.