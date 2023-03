Fiamme nella canna fumaria, a fuoco il tetto di una casa

CODROIPO. Alle 15 di mercoledì 1 marzo, le squadre dei distaccamenti dei vigili del fuoco di Codroipo, di San Daniele del Friuli e di San Vito al Tagliamento, supportate da una autobotte e un’autoscala sono intervenute per un incendio di un tetto in via Majano a Codroipo.

All’arrivo dei vigili del fuoco l’incendio, che con molta probabilità è partito dalla canna fumaria, aveva iniziato ad intaccare le travi in legno ma il rapido intervento dei pompieri è valso a spegnere rapidamente le parti incendiate evitando la propagazione delle fiamme all’intera copertura.

Terminate le operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco hanno provveduto alla bonifica e messa in sicurezza del tetto. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio, che non ha coinvolto persone e non ha causato danni all’interno dell’abitazione.