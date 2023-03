Le città si svuotano dei negozi: tengono solo bar, ristoranti e alberghi

UDINE. Negli ultimi dieci anni hanno abbassato le serrande centinaia di negozi tradizionali come alimentari, abbigliamento, ferramenta e librerie, soprattutto nei centri storici.

È andata meglio agli alberghi, ai bar e ai ristoranti, che in Friuli Venezia Giulia hanno tenuto, e in alcune aree sono addirittura cresciuti di numero. E stando ai dati diffusi da uno studio di Confcommercio sulla demografia di impresa nelle città italiane a partire dal 2012, in Friuli Venezia Giulia la situazione appare migliore rispetto al resto del Paese.

I cali più evidenti, nelle città capoluogo di Udine, Trieste, Gorizia e Pordenone, hanno riguardato soprattutto i centri storici rispetto alle periferie. Ma l’allarme per una “desertificazione” commerciale lanciato dalla categoria a livello nazionale, per la nostra regione appare meno grave.

I numeri

A Gorizia, le imprese del commercio al dettaglio, in dieci anni sono passate da 269 a 192 in centro storico, da 114 a 139 in periferia. I bar, ristoranti e alberghi da 130 in centro a 107, da 73 in periferia a 65.

A Pordenone da 301 attività commerciali in centro si è passati a 231, fuori dal centro da 211 a 196. I locali invece sono passati da 156 a 139 in centro, da 121 a 156 in periferia.

A Trieste le imprese commerciali da 204 sono scese a 137 in centro, da 1.683 a 1.205 fuori dal centro, i bar da 119 sono saliti a 150 in centro, da 992 sono scesi a 928 in periferia.

Infine Udine, dove le attività commerciali da 564 sono diventate 468 in centro, e da 403 a 355 in periferia. Bar e ristoranti da 358 a 364 in centro, da 235 a 253 fuori dal centro.

L’analisi

«Trattandosi di una fotografia ad ampio spettro, che comprende un periodo lungo dieci anni – spiega il presidente regionale di Confcommercio e vicepresidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia, Giovanni Da Pozzo – i numeri, pur avendo una valenza così come sono, vanno letti nella maniera giusta, tenendo conto dell’evoluzione che il nostro Paese ha subito nell’ultimo decennio. Pensiamo solo al progressivo incremento del commercio online, alla modifica dei gusti del consumatore, alle accelerazioni di alcuni comparti nel post pandemia, ad esempio di quello dell’ospitalità e del turismo a scapito proprio del commercio al dettaglio. È evidente che con un potere di acquisto limitato da parte del consumatore – aggiunge Da Pozzo – se si spendono le risorse in un settore, ne risente quello a cui sono state tolte».

Il trend

I numeri di Confcommercio a livello nazionale certificano un incremento della presenza straniera nel commercio, sia come numero di imprese, sia come occupati. Nei centri storici calano i negozi di beni tradizionali per lasciare spazio a quelli legati ai servizi, alla tecnologia, alle attività di alloggio e alla ristorazione.

Nel complesso, in dieci anni, la densità commerciale è passata da 9 a 7, tre negozi per mille abitanti. «La desertificazione commerciale non riguarda solo le imprese, ma la società nel suo complesso perché significa meno servizi, vivibilità e sicurezza», dice il presidente nazionale di Confcommercio, Carlo Sangalli, sottolineando che «occorre accelerare la riqualificazione urbana con un utilizzo più ampio e selettivo dei fondi europei del Pnrr e il coinvolgimento delle parti sociali».

La strada da percorrere

Per Da Pozzo il Friuli Venezia Giulia, grazie alla Regione, ha intrapreso la strada giusta per rivitalizzare il commercio di prossimità e non solo, e cioè l’istituzione dei distretti del commercio. «Le soluzioni ai problemi non sono semplici da trovare, e non saranno immediate – precisa – ma lo strumento messo in campo nella nostra regione rappresenta l’approccio giusto per affrontarli. Va compreso che i nostri centri storici e i nostri borghi possono sopravvivere ed evitare la desertificazione solo all’interno di un sistema del terziario che funziona. La politica deve dimostrare la sensibilità necessaria verso questo tema, che non è solo economico ma anche sociale, riguardando la vita delle persone». —

