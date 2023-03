Forti raffiche di vento su tutta la regione, a Cividale grosso ramo cade su un’automobile

Il Servizio Nue112 del Friuli Venezia Giulia ha registrato, mercoledì 1 marzo, un elevato numero di chiamate per soccorso tecnico, inoltrate ai vigili del fuoco dei Comandi di Trieste e di Gorizia. Le chiamate riguardano segnalazioni inerenti i danni e gli effetti causati dal vento forte.

Si tratta di 150 chiamate all'ora rispetto alle 70 medie del periodo. L'area di provenienza delle chiamate è quella costiera, in particolare la zona isontina e della ex provincia di Trieste.

Ma conseguenze per le forti raffiche di vento sono state segnalate anche in Friuli. Su attivazione della Polizia locale, i volontari di Protezione civile del Comune di Cividale sono intervenuti lungo la viabilità di ingresso nord alla città ducale per la rimozione di un grosso ramo rovinato su una automobile posteggiata, all'interno della quale non c'erano persone.

Per quel che riguarda la messa in sicurezza di una copertura parzialmente divelta di un tunnel di protezione di balle di fieno (in prossimità di una scuola), i volontari sono intervenuti a supporto e su richiesta dei vigili del fuoco per quanto di competenza.