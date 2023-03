Con l’auto contro un albero, disagi al traffico in viale Palmanova

UDINE. Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un albero, bloccando il traffico. L’incidente si è verificato nel pomeriggio di giovedì 2 marzo, attorno alle 17, quando il conducente di una vettura, per cause ancora da accertare da parte delle forze dell’ordine accorse sul posto per i rilievi del caso e la regolamentazione della viabilità veicolare, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro una delle piante in viale Palmanova, a Udine.

Solo lievi ferite per la persona al volante. Non si è reso necessario il ricovero all’ospedale. Sul posto la polizia locale. Inevitabili i rallentamenti al traffico veicolare.