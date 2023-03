Controlli antidroga: sequestrate sostanze a 4 giovani, tra cui una ragazzina di 14 anni

Nell’ambito dei controlli finalizzati alla sicurezza urbana, la polizia locale di Pordenone – Cordenons ha effettuato nell’ultima settimana diverse verifiche finalizzate alla prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti in tutto il territorio comunale.

Durante le verifiche all’esterno degli istituti scolastici, una ragazzina appena quattordicenne è stata trovata in possesso di hashish. Alla vista degli agenti ha tentata dapprima di lanciare l’involucro lontano da lei e successivamente lo ha ripreso, consegnandolo ai poliziotti che la stavano osservando.

La minorenne è stata convocata in comando insieme ai genitori. Ulteriori controlli sono stati effettuati nella zona del palazzetto dello sport, dove un ragazzo ha cercato di nascondere uno “spinello” sotto il cappello che in quel momento stava indossando.

Un altro giovane, al parco di San Valentino, ha tentato di disfarsi di alcuni involucri che al successivo controllo è emerso che contenevano hashish. Inoltre nella giornata di venerdì, i controlli si sono spostati nel quartiere di Villanova, dove in un’area giochi, è stato fermato un uomo, con precedenti specifici, trovato in possesso di sostanze psicotrope. A tutti è stata contestata la violazione amministrativa in materia di detenzione di sostanze stupefacenti e le sostanze psicotrope poste sotto sequestro amministrativo.

Le quattro persone sono state segnalate alla prefettura di Pordenone in qualità di assuntori. Con il potenziamento dei controlli e l’istituzione dei nuclei radiomobile - sicurezza urbana e polizia giudiziaria, voluti dal comandante Maurizio Zorzetto e coordinati dal commissario capo Nicola Candido, nel mese di febbraio sono state numerose le persone controllate e identificate giornalmente e oltre dieci i giovani anche giovanissimi, trovati in possesso di sostanze psicotrope. Nei prossimi mesi le verifiche verranno ulteriormente rafforzate grazie all’arrivo del cane antidroga e dell’unità cinofila che verrà creata.