Il lutto

Dalla scuola alla radio: addio a Vittorina Ros in Bazzo, la centenaria entrata nei cuori dei sacilesi

Aveva da poco compiuto 101 anni. Il 24 febbraio dello scorso anno, in occasione dei suoi cento anni, aveva definito la sua vita come «piena, non mi è proprio avanzato tempo di lamentarmi»

Martina Milia