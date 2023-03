Omicidio di Codroipo, parla la suocera: “Paolo era diventato geloso, possessivo e aggressivo”

“Mi dispiace tantissimo che persone a cui avevo dedicato parte della mia vita e che ritenevo amiche, come Petronilla, nutrano ancora dell’astio nei miei confronti. So che ciò che ho fatto è un gesto irreparabile. Quel giorno è morta Elisabetta e sono morto anch’io. Mi spiace che il mio grido di aiuto a mantenere unita la famiglia che avevo costruito negli anni sia stato scambiato per ossessione”.

Paolo Castellani, 45 anni, ex magazziniere di Codroipo, reo confesso dell’omicidio della moglie Elisabetta Molaro, lo ha dichiarato nella mattinata di giovedì 2 marzo, al processo a suo carico davanti alla corte d’assise di Udine.

Poche parole, scritte su un pezzo di carta qualche minuto prima, d’impeto, come reazione alle dichiarazioni rese da Petronilla Beltrame, appunto, madre della donna con cui aveva messo al mondo e cresciuto due bimbe, tutt’ora minorenni, e uccisa con 71 coltellate, all’età di 40 anni, il 15 giugno 2022, nella loro abitazione di via delle Acacie 5, a Codroipo.

“Nell’ultimo periodo, intendo uno o due anni, Paolo era molto geloso e il rapporto tra loro, perciò, si era un po’ incrinato – ha raccontato la madre della vittima, rispondendo alle domande del legale con cui si è costituita parte civile, avvocato Federica Tosel –. Lui era molto possessivo e a volte anche aggressivo. Uno sopporta finché riesce, ma a un certo punto deve prendere una decisione. Loro si erano conosciuti a 17 anni e sembravano una coppia molto felice. Non le avrei mai detto di lasciare questo ragazzo. Ma è vero che, per averla vicina a sé, l’aveva un po’ bloccata negli studi: si era iscritta all’università a Gorizia e, dopo qualche esame, aveva lasciato per vivere insieme”.

Così, agli inizi della loro storia. Nel corso della deposizione, durata oltre un’ora, Petronilla Beltrame si è poi soffermata a lungo sulle difficoltà che la coppia aveva cominciato ad attraversare, in particolare, dal momento in cui sua figlia aveva annunciato al marito l’intenzione di avviare le pratiche per la separazione.

“Mi diceva di non poterne più della sua gelosia e anche Paolo, che in casa avevamo accolto come un figlio e del quale ero diventata io stessa confidente – ha riferito alla Corte d’assise –, mi chiedeva di andarla a controllare: voleva che verificassi per lui che mia figlia fosse al lavoro o a casa. Era convinto che avesse due amanti: un’idea assurda, anche perché non avrebbe avuto neppure il tempo per farlo, con tutti gli impegni che aveva, tra il lavoro, in un’agenzia assicurativa, e la famiglia, per seguire le figlie con la scuola e nelle attività sportive”.

Un particolare dietro l’altro, compresi quelli relativi alla notte in cui, al rientro da una cena con le amiche, Elisabetta venne uccisa. “Pronto, o ai copade to fie”. Mi disse così, quando, all’1.46 mi telefonò. E io, immaginando si trattasse di una lite, feci due respiri profondi e andai da loro. Incredula allora come continuo a esserlo adesso”, ha raccontato la madre della vittima, ricordando poi le attenzioni usate verso le nipoti, accompagnate a casa propria e tenute all’oscuro quanto più possibile di quanto accaduto.

Giunto dalla casa circondariale di Belluno e seduto in mezzo ai suoi difensori, avvocati Paolo e Alice Bevilacqua, l’imputato si è tolto gli occhiali per asciugarsi gli occhi dalle lacrime che non è riuscito a trattenere quando la suocera si è soffermata sulle spiegazioni date in seguito alle due bambine sulla fine capitata alla loro mamma e sulla sorte del padre.

L’udienza è proseguita quindi con l’audizione di un’amica della vittima, conosciuta all’asilo e ritrovata poi come collega. La teste ha escluso di avere mai saputo di relazioni extraconiugali di Elisabetta.

E’ in programma anche l’intervento del consulente della stessa parte civile, Marco Alvise De Stefani, specializzato in informatica forense. Presieduta dal giudice Paolo Alessio Vernì (a latere, il collega Paolo Milocco e i sei giudici popolari), la Corte ha calendarizzato per venerdì 3 marzo la discussione delle parti. A cominciare dalla requisitoria del pm Claudia Finocchiaro, titolare dell’inchiesta. Considerata l’imputazione – omicidio volontario aggravato dal grado di parentela e dalla crudeltà – Castellani rischia la condanna all’ergastolo.