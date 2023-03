Rimane schiacciato sotto la motozappa mentre lavora in giardino: sessantenne ferito a una gamba

BASILIANO. Un uomo di 60 anni è stato soccorso dai sanitari, poco dopo le 17 di giovedì 2 marzo, nella frazione di Basagliapenta, nel comune di Basiliano, per le ferite riportate a seguito di un infortunio domestico accaduto nelle pertinenze di un' abitazione in via Tiepolo.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (attivati i carabinieri) il sessantenne, che stava lavorando in giardino, è rimasto schiacciato da una motozappa/motocoltivatore. La lesione ha riguardato un arto inferiore.

Dopo la chiamata al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori hanno trasferito la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria che ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Codroipo e l'elisoccorso (poi rientrato).

L'uomo è stato soccorso e trasportato in condizioni serie, ma non in pericolo di vita (codice giallo), con l'ambulanza, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Sul posto anche i vigili del fuoco, che hanno operato in sinergia con il personale sanitario.