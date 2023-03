Scontro a Vallenoncello: due feriti, uno è grave

PORDENONE. I vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti nella mattinata di giovedì 2 marzo nella zona industriale di Vallenoncello, all’incrocio tra le vie Segaluzza e Malignani.

A seguito di uno scontro tra due autovetture, una persona è rimasta incastrata all'interno dell'abitacolo. I pompieri hanno messo in sicurezza lo scenario e con l'uso di pinze e cesoie idrauliche hanno aperto l'autovettura danneggiata, permettendo l'intervento dei sanitari.

Un ferito è stato trasferito all'ospedale di Pordenone in ambulanza, l'altro è stato trasportato in elicottero a Udine, con lesioni più gravi. Ma non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. Sul posto anche la polizia stradale e la polizia locale di Pordenone e Cordenons.