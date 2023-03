Con lo scooter contro un’auto, due feriti

UDINE. Scontro tra un'automobile e uno scooter, per cause ancora da accertare, poco dopo le 21.30 di giovedì 2 marzo, in piazzale D'Annunzio, a Udine.

Le due persone che si trovavano in sella al ciclomotore, un uomo e una donna, sono state medicate sul posto e successivamente trasportate, in via precauzionale, all'ospedale.

Le loto condizioni non sono gravi. Sul posto gli operatori del 118 e gli agenti della polizia locale per i rilievi.