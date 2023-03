Giro d'Italia, tutti gli eventi collaterali della tappa in Friuli ricordando Enzo Cainero

Non solo uno straordinario evento sportivo, che darà una visibilità senza pari al Friuli Venezia Giulia nel mondo, promuovendo le sue bellezze naturali, le peculiarità uniche, il suo fare artigiano, imprenditoriale e il suo ingegno, ma anche un momento importante per la comunità, che potrà riunirsi, confrontarsi, stare insieme, stringendo e rafforzando quei valori umani sui quali ha basato l'intera vita e l'"avventura" del Giro il suo promotore, Enzo Cainero. Questi i concetti espressi dal vicegovernatore con delega alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia e dall'assessore alle Attività produttive e turismo che questa mattina, a Udine, hanno preso parte alla presentazione degli eventi collaterali organizzati dal Comitato locale tappa, in avvicinamento all'appuntamento del 27 maggio 2023, per la 20a Tappa del Giro d'Italia Tarvisio - Monte Lussari. Alla presentazione Andrea Cainero con la sua famiglia e il sindaco di Tarvisio, oltre a numerose personalità che ruotano attorno all'evento (Videoproduzioni Petrussi, a cura di Antonio Simeoli)

03:53