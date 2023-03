Brusco atterraggio col parapendio: è grave

ARTEGNA. Una persona è stata soccorsa dalle equipes sanitarie, nel pomeriggio di venerdì 3 marzo, per le ferite riportate a seguito di un brusco atterraggio con il parapendio, a Casali Orvenco, nel territorio comunale di Artegna.

L'uomo si era lanciato dal monte Cuarnan, nella vicina Gemona del Friuli. Ha riportato un trauma cranico. È sempre rimasto cosciente durante i soccorsi.

Gli infermieri della centrale operativa Sores di Palmanova hanno inviato subito sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Gemona e l'elisoccorso.

Attivati anche i carabinieri della Compagnia di Tolmezzo. L'uomo è stato preso il carico dal personale sanitario ed elitrasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in condizioni serie ma non in pericolo di vita.