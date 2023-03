Si scontrano due auto, ferito il capitano dell’Apu Udine

UDINE. L’incidente a due giorni dal derby. Nella mattinata di venerdì 3 marzo, all’altezza dell’incrocio tra via Martignacco e viale Leonardo Da Vinci, a Udine, due auto sono entrate in collisione: una Fiat Panda e un suv Land Rover.

A bordo di uno dei due veicoli si trovava anche Michele Antonutti, 37enne capitano dell’Old Wild West, la squadra di basket del capoluogo friulano.

Per il cestista, come per l’altra persona rimasta coinvolta nello scontro, solo ferite giudicate lievi.

Il capitano dell’Apu, quindi, non dovrebbe essere a rischio per l’atteso derby in programma domenica tra Udine e Cividale, valevole per il campionato di serie A2.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi.