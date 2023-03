Il Friuli non dimentica: tifosi dell'Udinese a Rio de Janeiro per il compleanno di Zico

Il Friuli non dimentica e Zico non dimentica il Friuli. Un legame inossidabile, senza tempo, eterno quello tra il campione più amato della storia dell'Udinese e la "sua" gente. E una rappresentanza di quella gente è sbarcata in Brasile per una visita a sorpresa, per omaggiarlo nel giorno del 70° compleanno (3 marzo) del calciatore brasiliano, che con un sorriso e non poca commozione ha aperto le porte di casa, a Rio de Janeiro, per un brindisi con i 12 amici partiti da Orsaria, solo per lui. «Quando ho conosciuto Alessandro Scarbolo e Michele De Sabata non avrei mai immaginato di avere nel tempo un rapporto così con loro. È nata una grande amicizia, sono persone splendide come tutte le rispettive famiglie».

