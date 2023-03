Auguri alla leggenda dell'Udinese: tifosi friulani in Brasile per i 70 anni di Zico

Sorpresa a casa di Arthur Antunes Coimbra, per tutti semplicemente Zico: a Rio de Janeiro si è presentata una delegazione dell'Udinese club Orsaria, dedicato proprio al campione brasiliano. In dodici sono volati dalla provincia di Udine al Brasile per omaggiare il campione più amato dal Friuli nel giorno del suo 70° compleanni. Cori, battute e abbracci, senza nascondere l'emozione. «Voi siete tutti matti» ha esordito con un sorriso l'ex stella dell'Udinese.

01:44