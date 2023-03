Addio al professor Remo Cacitti, legò il suo nome alla ricostruzione di Venzone

Ammalato da tempo, il professor Remo Cacitti, 74 anni, di Venzone, è morto venerdì 3 marzo, alle 21, nella sua casa di Milano. In Friuli lascia un segno indelebile che è la ricostruzione, dopo il terremoto del 1976, di Venzone dov’era e com’era e la ricomposizione del duomo di Sant'Andrea.

Allora Remo Cacitti era un neo laureato in Storia del Cristianesimo all’università Cattolica di Milano, ma il suo apporto fu determinante non solo per la costituzione del Comitato di coordinamento per il recupero dei beni culturali, ma anche per la costituzione del “Comitato 19 marzo” e del Comitato per il ripristino del duomo di Venzone.

Laureato alla Cattolica, Cacitti era professore associato di Letteratura cristiana antica all’università degli studi di Milano. Fu trai fondatori dell’Accademia Santa Ambrosiana alla Biblioteca Ambrosiana di Milano. A Venzone lascia la sorella Maria Teresa e i nipoti.