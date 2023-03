Cade da un albero e si ferisce gravemente

Un uomo è stato soccorso dai sanitari, poco prima delle 10 di sabato 4 marzo, in un boschetto di Fagagna, per traumi agli arti superiori e inferiori causati da un incidente-infortunio accaduto mentre si trovava su un albero

. L'uomo è caduto da un' altezza di circa 2 metri. L’allarme è stato dato da parte delle persone che in quel momento erano presenti.

Gli infermieri della Sores hanno inviato subito sul posto l'ambulanza proveniente da San Daniele e l'elisoccorso. Il ferito è stato trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni serie ma non in pericolo di vita.