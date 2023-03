Cade mentre pota una pianta, trasportato in ospedale con l’elicottero

Un uomo di circa 60 anni di età è stato soccorso dai sanitari sabato 4 marzo, intorno alle 16, per le lesioni che ha riportato a seguito di una caduta da una pianta nelle pertinenze di una abitazione che sorge in una frazione del comune di Dignano. Ha riportato un trauma toracico con difficoltà a respirare.

Dopo la chiamata al numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa hanno trasferito la telefonata la Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.

Gli infermieri della Sores sanno inviato subito sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da San Daniele del Friuli e l'elisoccorso.

L'uomo è stato preso in carico dal personale medico infermieristico e trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo. Non ha mai perso conoscenza durante i soccorsi.