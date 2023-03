Le due strade del Pd e le elezioni regionali

Il processo democratico e inclusivo delle primarie del Pd ha sconfessato i tesserati accompagnando il partito a un approdo sul quale pochi avrebbero scommesso soltanto una settimana fa. Invece, Elly Schlein covava il consenso della maggioranza dei simpatizzanti sotto la cenere di un Pd costretto dalla base a cambiare.

Il voto delle sezioni è stato rovesciato ampiamente portando a galla lo scollamento tra la sua classe dirigente e chi, da fuori, si aspetta una metamorfosi, rigettando i tentativi blandi che non hanno fatto risalire il partito dalla discesa in cui stava scivolando. È avvenuto in tutto il Paese, lo si è registrato nettamente in Friuli Venezia Giulia; erano in pochi a preconizzarlo.

Quale sarà il futuro dei Dem? Il partito rimarrà unito?

La neosegretaria si trova di fronte a due possibili alternative. La prima è che rimanga fedele alle sue promesse di radicalità e ferma nelle sue posizioni “di sinistra” e allora il partito sopporterà un’inevitabile diaspora verso il movimento di Renzi-Calenda o verso un nuovo soggetto politico. Chissà.

La seconda, invece, è che Schlein cerchi di tenere insieme tutte le anime, e in questo caso il Pd forse reggerà, ma non sarebbe leale fino in fondo con quanto detto agli elettori delle primarie.

Anche in regione, dove la classe dirigente era per la gran parte schierata a favore del presidente dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, il capovolgimento delle previsioni ha sorpreso (quasi) tutti. Il partito guarda decisamente più a sinistra.

Si vedrà con il voto delle regionali del 2 e del 3 aprile se l’effetto Schlein si riverbererà sulla prima forza di opposizione e su quei candidati in lista a lei più vicini.—

