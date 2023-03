Bollette, stangata con la fine degli sconti: gas verso un +58% e elettricità +27%

Il crollo del prezzo del gas ha alleggerito le bollette di luce e gas che negli ultimi mesi si sono abbassate di circa il 16% ma lo stop agli sconti e alla cancellazione degli oneri di sistema, che quasi sicuramente scatterà il prossimo 31 marzo, le farà lievitare di nuovo di oltre il 40% circa. Così, se da un lato l'andamento delle quotazioni del gas che sono crollate in questi giorni in area 45 euro a MWh (dai picchi di agosto a 350 euro) ha premiato le tasche delle famiglie, con la fine degli aiuti torneranno i rincari.

Come comunicato la scorsa settimana da Arera, l'Autority per l'energia, a febbraio la fattura del gas per le famiglie sul mercato tutelate è scesa del 13% rispetto al mese prima. Per la luce nel primo trimestre 2023 la riduzione è del 19,5%.

Ma cosa succederà a fine mese? «Per quanto riguarda il gas, se non dovessero essere prorogati tutti gli sconti e le agevolazioni oggi in vigore, la bolletta media salirebbe di 703,53 euro annui a famiglia – calcola Furio Truzzi, presidente di Assoutenti -. Un salto che porterebbe la fattura media annua a quota 1.913,53 euro a nucleo, contro la media annua di oggi di 1.210 euro (a tariffe in vigore)». La bolletta del gas salirebbe così di oltre il 58% rispetto a oggi.

«Per la luce invece la reintroduzione di oneri e Iva peserebbe per 386,37 euro annui a famiglia, portando la spesa media a 1.820,34 euro annui a nucleo» spiega Truzzi. Si tratterebbe di un rincaro del 27%.